Мужская сборная России по волейболу сегодня, 16 июня, сыграет с Ираном в рамках очередного тура Лиги наций. Матч состоится в иранском городе Урмия, площадкой для соревнования является «Аль Гадир Спорт Комплекс».

Начало встречи в 17:00 по московскому времени.

Ранее сборная России по волейболу провела три матча в Сербии в рамках предварительного этапа Лиги наций, а затем провела три встречи на домашней площадке в Уфе. За первых два этапа россияне проиграли один раз, уступив на старте турнира сборной Франции, а также одержали пять побед.

На текущем туре Лиги наций в Иране команда Туомаса Саммельвуо обыграла сборную Польши со счетом 3:1. С таким же счетом россияне нанесли поражение команде США.