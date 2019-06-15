Российский полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков выступил с заявлением по поводу своего будущего в клубе. Футболист опубликовал пост в «Инстаграме», в котором обратился к болельщикам и рассказал о своем видении всех скандалов, связанных с его именем и клубом.

«Я не знаю, что будет со мной дальше», — заявил спортсмен, добавив, что его одноклубники и персонал подтвердят: Глушаков бился за команду, а тренеру всегда высказывал все в глаза.

«Когда я говорил с тренером от лица команды, то всегда выполнял просьбы ребят, а они знали всю правду», — рассказал полузащитник о своей капитанской роли в команде.

Также Глушаков заявил, что не держит обид на болельщиков, поскольку они не знают всю правду и судят лишь по тому, что выливается в СМИ. «Верю, что со временем вся правда откроется, и вы своё мнение поменяете. А пока буду работать изо всех сил, чтобы провести успешный сезон!», — сказал футболист.

Полное обращение Дениса Глушакова можно прочитать в его «Инстаграме»:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Denis Glushakov (@glushak8) 15 Июн 2019 в 9:03 PDT

Напомним, существует большая вероятность того, что Глушаков в это межсезонье покинет «Спартак».