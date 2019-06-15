Английский футбольный клуб «Дерби Каунти», выступающий во втором по силе дивизионе чемпионата Англии по футболу, предложил новый контракт главному тренеру Фрэнку Лэмпарду. Об этом сообщает Sky Sports.

Руководство клуба не хочет, чтобы тренер покидал команду ради работы в лондонском «Челси«, поэтому начало переговоры со специалистом по продлению контракта. Нынешнее соглашение с Лэмпардом действует еще два сезона — до 2021 года.

Ранее пресса писала о том, что Фрэнк Лэмпард является основным кандидатом на замену нынешнему тренеру «Челси», итальянскому специалисту Маурицио Сарри. Также появлялась информация о том, что «Дерби Каунти» требует 4,5 миллиона евро за выкуп контракта Лэмпарда.

Тренерскую карьеру бывший футболист «Челси» Фрэнк Лэмпард начал в мае 2018 года.