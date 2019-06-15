Более 500 тысяч человек пришли сегодня, 15 июня, на чемпионский парад хоккейного клуба «Сент-Луис Блюз» в честь победы команды в Кубке Стэнли. Об этом сообщает портал Чемпионат.com.

Губернатор штата Миссури Майк Парсон перед мероприятием издал указ о том, что 15 июня 2019 года во всем регионе объявлен днем команды «Сент-Луис».

Напомним, в четверг, 13 июня, «Сент-Луис» в седьмом матче финальной серии Кубка Стэнли обыграл «Бостон Брюинс» со счетом 4:1 и выиграл главный трофей сезона. Встреча прошла на арене «Ти-Ди Гарден» в «Бостоне». Трофей стал первым в истории команды — ранее «Сент-Луис» провел 52 сезона в НХЛ, однако Кубок Стэнли не завоевывал.

В составе «Сент-Луиса» обладателями Кубка Стэнли стали российские нападающие Владимир Тарасенко и Иван Барбашев.