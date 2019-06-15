Сборная Аргентины по футболу начала матч с командой Колумбии на Кубке Америки. Матч проходит в бразильском городе Сальвадоре на стадионе «Фонта-Нова».

Для обеих команд это стартовый матч на турнире. Помимо Аргентины и Колумбии в группе В также выступают Парагвай и Катар. Они сыграют сегодня, 16 июня, в 22:00 по московскому времени.

В состав сборной Аргентины вернулся нападающий «Барселоны» Лионель Месси. После неудачного выступления национальной команды на чемпионате мира 2018 года в России аргентинец делал перерыв и не участвовал в играх сборной.

Стартовый матч турнира вчера, 15 июня, сыграли между собой Бразилия и Боливия. Встреча прошла в Сан-Паулу и завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Дубль в составе сборной Бразилии сделал полузащитник «Барселоны» Коутиньо.