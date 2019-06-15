Сборная Украины по футболу на чемпионате мира U20. Фото: Fifa.com

Сборная Украины по футболу на чемпионате мира U20. Фото: Fifa.com

Сборная Украины по футболу, за которую выступают игроки до 20 лет, выиграла молодежный чемпионат мира по футболу. В финальном матче украинские футболисты смогли обыграть соперников из Южной Кореи со счетом 3:1.

Встреча прошла на стадионе «Видзева» в городе Лодзь, Польша. Счет в матче на пятой минуте открыл корейский полузащитник Ли Кан Ин, реализовавший пенальти. Затем в первом тайме счет сравнял Владислав Супряга, отправив мяч в ворота на 34 минуте встречи.

На 54 минуте Супряга сделал дубль с передачи Ефима Конопли, а в концовке отличился Георгий Цитаишвили, поставив точку в матче на 89 минуте.

Турнир проходил в Польше с 23 мая по 15 июня. Групповой этап и раунд плей-офф сборная Украины прошла без поражений, всего один раз сыграв вничью.