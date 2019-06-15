Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье рассказал, что произойдет, если ему удастся победить россиянина Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

В интервью ESPN Порье заявил, что если победит Хабиба, то может зарекомендовать себя как лучшего легковеса в истории UFC. «Если я побью парня, который никогда не проигрывал в 27 боях, то можно будет с уверенностью говорить, что я лучший боец легкого дивизиона в истории», — заявил боец, добавив, что хочет, чтобы это было его наследием. Также спортсмен упомянул, что это будет особенно значимо, поскольку в последних боях он уже дрался с бывшими или действующими чемпионами.

Напомним, Дастин Порье завоевал титул временного чемпиона UFC в легком весе в поединке против Макса Холлоуэя и получил право на поединок с Хабибом Нурмагомедовым.