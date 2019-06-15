Международный союз конькобежцев объявил место и даты проведения главных турниров сезона по фигурному катанию 2022 года.

Согласно официально утвержденному расписанию на сайте организации, чемпионат Европы по фигурному катанию в сезоне 2021/22 пройдет в эстонском городе Таллинн. Турнир начнется 10 января, а завершится 16 января. Ранее в этом городе чемпионат Европы проводился в 2010 году.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в французском городе Монпелье. Начнутся соревнования 21 марта, а показательные выступления спортсмены покажут 27 марта. Ранее в этом городе не проводился чемпионат мира. В 2012 году главный турнир фигуристов прошел во французской Ницце.

В минувшем сезоне европейское первенство прошло в Минске. Мировой турнир под эгидой ISU прошел в японском городе Сайтама.