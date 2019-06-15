Испанский защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос женился на актрисе и журналистке Пилар Рубио после семи лет отношений. Пара обвенчалась сегодня, 15 июня, в Севилье.

Пара к моменту свадьбы уже успела завести троих детей: Серхио, Марко и Алехандро. Предложение Пилар защитник «Реала» сделал в июле 2018 года.

Всего на свадебном торжестве четы Рамосов ожидается до 500 гостей. СМИ сообщают, что на свадьбу Серхио Рамос не пригласил своего бывшего одноклубника Криштиану Роналду. По информации прессы, после перехода португальца в «Ювентус» игроки постепенно прекратили общение.

Также не смог приехать на свадьбу хороший друг Рамоса, экс-вратарь «Реала» Икер Касильяс вместе со своей супругой Сарой Карбонеро. Сам Касильяс не так давно перенес сердечный приступ, а его жена была прооперирована, поскольку у нее нашли рак.