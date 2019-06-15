Российский экс-теннисист и знаменитый болельщик московского «Спартака» Евгений Кафельников высказал свое мнение по поводу официального заявления полузащитника клуба Дениса Глушакова.

В своем телеграм-канале Кафельников прокомментировал обращение Глушакова к болельщикам: «Главное не то, что было, а как про это написать». По словам теннисиста, все видели, как Глушаков может «полностью выкладываться» на примере игры с «Тосно». Кафельников также заявил, что в личной беседе с экс-тренером «Спартака» Массимо Каррерой он слышал другую версию сложившейся ситуации.

«Терпеть такое за свои деньги, я лично не намерен, убеждаюсь в том, что все сделал правильно и отказался продлевать свой абонемент», — заключил фанат «Спартака».

Напомним, сегодня в «Инстаграме» Дениса Глушакова появилось сообщение о его будущем в «Спартаке».