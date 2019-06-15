Российская фигуристка Евгения Медведева сделала попытку прыгнуть четверной сальхов на шоу Fantasy On Ice в японском городе Тояма. Об этом утверждают японские фанаты, которые были на шоу.
Спортсменка попыталась исполнить четверной элемент на прыжковом баттле в одном из отделений шоу. Видео исполнения прыжка пока нет, однако поклонники фигуристки утверждают, что спортсменка упала.
Apparently Zhenya tried 4S in Toyama 😱🔥 #Faoi2019 https://t.co/n0lrVWKCW8
— MedvedevaNation (@MedvedevaNation) 15 июня 2019 г.
Ранее Евгения Медведева неоднократно заявляла о том, что собирается усложнять прыжковый контент своих программ, в том числе, за счет разучивания четверного сальхова. На взрослом уровне в соревнованиях его чисто исполняла только Элизабет Турсынбаева.
Тур Fantasy On Ice завершится завтра, 16 июня, в Тояме.