Главный тренер женской команды лондонского «Челси» Эмма Хейз заявила о том, почему в женском футболе часто возникает проблема с вратарской позицией.

В интервью изданию The Times Хейз высказала предположение, что дело не в качестве вратарей, а в размерах ворот, которые для женщин и для мужчин одинаковы. «Когда я впервые высказалась на эту тему, меня обвинили в нарушении принципа равноправия и попытке отбросить игру назад», — сказала тренер. По мнению Хейз, нужно обратиться к фактам, ведь средний рост вратаря в мужском футболе на 9 сантиметров больше, чем в женском, а это ощутимая разница при игре на одинаковых воротах.

«Не хочу видеть, как мужчин называют сексистами из-за того, что они осмелились обсудить отличия женского футбола от мужского. Как ни крути, факты есть факты», — заключила Хейз.