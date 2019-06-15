Июньская суббота порадовала любителей спорта большим количеством спортивных новостей — от победы молодых украинских футболистов на чемпионате мира по футболу до попыток Медведевой исполнить четверной прыжок на шоу.

Это и многое другое в дайджесте главный новостей дня на Nevasport:

Сборная Украины U20 выиграла чемпионат мира по футболу

Сборная Украины по футболу, за которую выступают игроки не старше 20 лет, выиграла молодежный чемпионат мира в Польше. В финальном матче украинские футболисты оказались сильнее южнокорейской команды. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу Украины, дубль в составе победителей сделал Владислав Супряга, еще один мяч на счету Георгия Цитаишвили. В составе Южной Кореи с пенальти отличился Ли Кан Ин.

Медведева попыталась прыгнуть четверной на шоу в Японии

Российская фигуристка Евгения Медведева сделала попытку прыгнуть четверной сальхов на шоу Fantasy On Ice в японском городе Тояма. Видеозаписи прыжка нет, однако о том, что Медведева попыталась исполнить новый элемент, утверждают японские фанаты, присутствовавшие на шоу. Прыжок Медведева решила попробовать во время специального баттла на Fantasy On Ice. Попытка фигуристки вряд ли была успешной.

Емельяненко продлил контракт с Bellator

Российский боец ММА Федор Емельяненко продлил контракт с промоушеном Bellator и решил не завершать карьеру в смешанных единоборствах. Новый контракт 42-летнего Емельяненко включает в себя несколько боев, по данным СМИ — три поединка. Пока неясно, кто станет следующим соперником Федора. Поединок должен состояться в ноябре или декабре.

Глушаков о «Спартаке»: Верю, что со временем вся правда откроется

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков выступил с заявлением о скандалах, связанных с увольнением из команды Массимо Карреры, а также заявил о своем будущем в клубе. По словам Глушакова, он не держит ни на кого обиды, поскольку фанаты не знают всей сути сложившейся ситуации, сам Глушаков всегда бился за клуб и все открыто высказывал спортсменам. Футболист не знает, останется ли он в «Спартаке», однако готов приносить команде пользу в следующем сезоне.

Россия победила Канаду в волейбольной Лиге Наций

Российские волейболисты одержали победу над Канадой в очередном туре предварительного этапа Лиги наций. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу российской команды. Первую партию Россия выиграла с минимальным преимуществом 25:23, затем канадцы сравняли счет, второй промежуток окончив со счетом 22:25. Третья и четвертая партии остались за сборной России, счет 25:20 и 25:23.