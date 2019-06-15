Российский экс-футболист Дмитрий Булыкин рассказал о том, что собирается принять участие в выборах в Московскую городскую думу. Об этом бывший нападающий сборной России по футболу написал в своем «Инстаграме».

По словам Булыкина, он зарегистрировался в качестве самовыдвиженца на выборы в Московскую городскую Думу VII созыва по одномандатному избирательному округу №43, в состав которого входят районы: Арбат, Пресненский и Хамовники.

Своими основными целями экс-футболист назвал развитие детского и юношеского спорта в Москве, обеспечение москвичей возможностью заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Также Булыкин отметил, что благоустройство дворов для занятий спортом — одна из главных его задач.

«Очень надеюсь на вашу поддержку, ведь только с ней мои идеи смогут воплотиться в жизнь!» — заключил Булыкин.

Ранее о своем желании стать депутатом заявлял экс-биатлонист Антон Шипулин.