Немецкий защитник мюнхенской «Баварии» Матс Хуммельс рассматривает вариант с возвращением в дортмундскую «Боруссию«. Информацию издания Sport Bild подтвердила компания Sky Sports Germany.

Согласно данным источника, переговоры идут достаточно активно, ориентировочная сумма трансфера футболиста — 30 миллионов евро. За переход Хуммельса «Бавария» в 2016 году заплатила 35 миллионов евро.

Матс Хуммельс является воспитанником «Баварии». С 2008 по 2016 года он выступал в составе дортмундской «Боруссии», а затем принял решение подписать контракт с мюнхенским клубом. В минувшем сезоне чемпионата Германии по футболу защитник сыграл 21 матч, на его счету один гол и одна голевая передача.

В составе «Боруссии» Матс Хуммельс стал двукратным чемпионом Германии по футболу, в составе «Баварии» — трехкратным.