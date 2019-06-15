Сколько стоит стать скалолазом и с какими проблемами можно столкнуться, осваивая этот экстремальный вид спорта, рассказала Nevasport детский тренер по скалолазанию Анастасия Кузнецова:

На сегодняшний день скалолазание является серьезным видом спорта. Многие новички ошибочно полагают, что это всего лишь развлечение, но если начать заниматься профессионально, влюбляешься не только в высоту и экстрим, но и в возможность решения сложных задач в процессе.

На данный момент скалолазание уже включено в программу Олимпийских игр 2020 года в Токио в формате многоборья: трудность, скорость и болдеринг. Сейчас для скалолазов проводится масса соревнований, как коммерческих, так и международных. Самые престижные — это этапы Кубка мира и чемпионат мира. В них достаточно успешно участвуют и наши спортсмены. У России есть своя сборная по скалолазанию, но зачастую спортсмены вынуждены участвовать в соревнованиях за свой счет, поскольку этот спорт плохо спонсируется. Достойные деньги получают только призеры соревнований.

Несмотря на эти трудности, скалолазание с каждым годом становится все более сложным видом спорта. Спортсмены нового поколения намного сильнее предыдущих. Появляются новые знания и технологии для развития скалолазов, поэтому рекомендуется начинать тренироваться в раннем возрасте.

Не всем и не всегда дано стать профессиональными спортсменами, да это и не нужно. Скалолазанием достаточно увлекательно можно заниматься на уровне любителя. На детских занятиях, например, мы занимаемся развитием гибкости, координации, ловкости, силы, выносливости, скорости и даже логического мышления.

Для самостоятельного посещения скалодрома с напарником необходимо собственное снаряжение: скальные туфли, страховочная система, мешочек с магнезией и веревка на пару. Все это обойдется в 15-30 тыс. рублей. Но я настоятельно советую начинать заниматься с тренером, потому что скалолазание — это в первую очередь техника, а потом уже сила. Персональная тренировка стоит от 2,5 тысяч рублей за два часа. Сюда входит разминка, лазанье и физическая подготовка. В некоторых комплексах дополнительно придется оплатить вход и комплект снаряжения при отсутствии личного.

Скалолазание прекрасно тем, что им можно начинать заниматься в любом возрасте, и, при наличии грамотного тренера, вас обязательно ждет успех!