Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBO, IBF, WBA и IBO Тайсон Фьюри одержал победу над немцем Томом Шварцем в титульном бою.

Бой за титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO прошёл в Лас-Вегасе на арене MGM Grand. Поединок был завершен уже во втором раунде, в конце которого Фьюри отправил Шварца в нокдаун. Затем британец обрушил на соперника град ударов, в результате чего рефери был вынужден прервать поединок и зафиксировать технический нокаут.

Для Фьюри эта победа стала 28-й в карьере при 19 нокаутах и одной ничьей. Шварц потерпел первую неудачу в 25 поединках.

В андеркарде кубинский полутяжеловес Салливан Баррера проиграл Джесси Харту единогласным решением судей .