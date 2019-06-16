Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик отказался от пояса IBF.

Как написал его менеджер Эгис Климас, спортсмен обратился к IBF с просьбой немедленно отказаться от титула. Усик поблагодарил за поддержку и отметил, что в будущем поборется за пояс в тяжелом весе.

Таким образом, пояс IBF был разыгран в поединке Юньер Дортикос – Эндрю Табити. Дортикосу удалось отправить Табити в тяжелейший нокаут. Бой проходил в грязной манере, однако отдать преимущество одному из спортсменов было нельзя.

Развязка встречи наступила в десятой трёхминутке: Дортикос нанес точный удар в челюсть Табити. Спортсмен был отправлен в жёсткий нокаут и ещё долгое время не мог прийти в себя.

Таким образом, Дортикос завоевал титул по версии IBF.