Америго Сарри, отец главного тренера «Челси» Маурицио Сарри, рассказал, как движется переход его сына в туринский «Ювентус».

Сарри-старший сообщил, что «Челси» ещё не отпустил его сына. «Даже он не знает, когда это произойдёт, — сказал Америго, слова которого приводит Football Italia. — Надеюсь, что он вернётся в Италию».

Напомним, ранее предполагалось, что «Челси» объявит об уходе Сарри уже на этой неделе, однако клуб до сих пор не отпускает специалиста. Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио сообщал, что сторонам удалось достичь принципиальной договорённости. «Ювентус» согласился выплатить лондонцам компенсацию, в которую будет входить фиксированная сумма и бонусы за достижение определенных целей.

Скорее всего, должность главного тренера после ухода Сарри займёт экс-игрок лондонцев Фрэнк Лэмпард.