В Санкт-Петербурге завершился фестиваль «Ладога Трофи 2019», в рамках которого участники преодолели 1400 километров.

Фестиваль является традиционным мероприятием — в этом году он проводился уже в 23-й раз. Его длительность составила восемь дней, в течение которых участники прошли 1400 километров. 330 километров пришлось идти по бездорожью.

В мероприятии приняли участие 569 человек в 16 зачетных категориях. Как отмечают организаторы, фестиваль получился интернациональным: принять участие в «Ладога Трофи» захотели представители разных стран — Белоруссии, Литвы, Грузии, Латвии, Эстонии, Польши, Бельгии, Казахстана, Германии, Финляндии.

Помимо этого, в рамках фестиваля были проведены и другие мероприятия — например, Чемпионат Европы по спортивному туризму на автомобилях, Кубок ДОСААФ, а также отборочный этап Чемпионата России по трофи-рейдам на квадроциклах.