В Бразилии стартовал Кубок Америки, в рамках которого сборная Аргентины встречалась с Колумбией. Игра проходила на Арене «Фонте-Нова — Отавиу Мангабэйра» в Салвадоре и завершилась победой Колумбии со счётом 2:0.

Матч получился небогатым на события: в первом тайме командам не удалось открыть счёт, большая часть второго игрового отрезка также прошла без забитых голов. Лишь на 71-й минуте нападающий колумбийцев Рохер Мартинес отправил первый мяч в сетку аргентинской команды. В роли его ассистента выступил полузащитник «Реала» Хамес Родригес.

Второй гол был забит спустя пятнадцать минут: отличился Дуван Сапата, результативный пас отдал Хефферсон Лерма.

Сборная Аргентины впервые за 12 лет проиграла в основное время на Кубке Америки. Лионель Месси провел на поле все 90 минут. В составе Колумбии весь матч отыграл представитель петербургского «Зенита» Вилмар Барриос.