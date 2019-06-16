В Санкт-Петербурге стартовали гастроли ледового спектакля Ильи Авербуха «Кармен». С 15 по 22 июня на льду дворца спорта «Юбилейный» жители и гости Северной столицы смогут стать зрителями знаменитой драмы.

Главную роль в постановке играет тринадцатикратная чемпионка Литвы в танцах на льду Маргарита Дробязко — она появляется в образе страстной Кармен, за любовь которой борются сержант Хосе и тореадор Эскамильо. Обе роли исполняют олимпийские чемпионы — Роман Костомаров и Алексей Ягудин соответственно.

Интересной задумкой Авербуха является введение Рока как отдельного персонажа, его роль также досталась Ягудину. Он появляется в самом начале и сбивает маленькую Кармен с праведного пути, превращая её в полную противоположность подруге Фраските. Появляется Рок и в конце спектакля — он буквально вкладывает клинок в руки Хосе, толкая того на убийство возлюбленной.

«Для нас было важно сохранить традицию приезда в Санкт-Петербург. Это уже наше третье лето в Петербурге, и мне бы очень хотелось, чтобы в этом году у нас всё получилось», — говорил Илья Авербух перед началом гастролей.