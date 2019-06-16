Британский боксёр Тайсон Фьюри после победы над Томом Шварцем заявил, что желает провести новый поединок с Деонтеем Уайлдером.

«У нас зарезервированы даты 21 сентября и 5 октября, а в следующем году мы будем охотиться на Уайлдера, чтобы заставить его отдать мне этот пояс», — заявил Фьюри, слова которого приводит ВВС. Что касается поединка со Шварцем, в котором Фьюри одержал победу техническим нокаутом во втором раунде, боксер заявил: «Шварц пришёл сюда, чтобы биться. Я хотел показать хорошее шоу. Я „выключил“ этого большого парня».

Британец добавил, что принял участие в поединке для того, чтобы получить удовольствие, поэтому не воспринимает происходящее слишком серьезно. «Потом мы договоримся о следующем бое, а затем в следующем году буду биться с Уайлдером», — сказал боксер.