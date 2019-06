Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт, выступающие в парном катании, рассказали о выборе музыки для новой короткой программы на сезон 2019/20.

Спортсмены приняли решение выступать под композицию The Fire Within в исполнении Дженнифер Томас и The Rogue Pianist.

Что касается произвольной программы, ранее Энберт не исключил, что пара оставит композицию с прошлого сезона. Фигурист подчеркнул, что они намерены сохранить прежний контент, так как он позволяет конкурировать с лидерами. Энберт пояснил, что их произвольная программа сезона 2018/19 очень понравилась зрителям — именно поэтому спортсмены размышляют над тем, чтобы оставить её. «Подумаем, сделаем ребрендинг, рестайлинг, немного освежим, — сказал Энберт. — Программа действительно удачная».