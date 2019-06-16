Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен перенес операцию на колене. Спортсмен получил травму, когда играл в мобильное приложение Geocaching.

Суть игры заключается в поиске «сокровищ», которые люди оставляют по всему миру. В 2014 году Кристиансен не мог тренироваться из-за вируса, поэтому нашел альтернативный метод проявления активности. «Травма относится к категории ненужных и абсурдных», — понимает норвежец.

Биатлонист пояснил, что причиной травмы стало падение. Охотясь за «сокровищами», Кристиансен прыгнул с моста в Лиллехамере. «Я приземлился на прямые ноги и упал прямо на задницу», — признался спортсмен. Он отметил, что в приложении было предупреждение о необходимости использовать альпинистское снаряжение.

В результате падения колено было серьёзно повреждено, что мешало спортсмену на протяжении длительного времени. Кристиансен рассчитывает, что операция сможет решить проблему.