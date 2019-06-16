Женская сборная России по биатлону проводит тренировки в Ижевске. Об этом сообщает Союз биатлонистов России (СБР) в официальном «Инстаграм»-аккаунте.

СБР опубликовал фотографии с лыжероллерной тренировки, подпись под которыми гласит: «Сил вам, девчонки!».

Напомним, ранее СБР утвердил основной и резервный состав женской команды. В основную сборную вошли Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Анастасия Кайшева, Наталья Гербулова. Резерв: Анастасия Морозова, Валерия Васнецова, Екатерина Мошкова, Тамара Воронина, Полина Шевнина, Кристина Резцова, Анастасия Гореева, Кристина Егорова.

13 июня стало известно, что к резервному составу присоединилась Екатерина Глазырина, которая в минувшем сезоне вернулась после дисквалификации.