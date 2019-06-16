Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал поражение от Колумбии в матче первого тура группового этапа Кубка Америки. Игра проходила в Салвадоре и завершилась со счётом 2:0.

Месси отметил, что, несмотря на поражение, в матче были и положительные моменты. «Не время жаловаться, — заявил форвард, слова которого приводит Goal.com. — Мы должны смотреть в будущее и быть сосредоточенными на предстоящих играх».

По мнению Месси, колумбийцам удалось держать мяч под контролем, однако они не смогли создать опасных моментов. При этом Месси отметил, что колумбийцы смогли открыть счёт в тот период встречи, когда Аргентина начала показывать свою лучшую игру.

«Мы сделаем выводы, но продолжим ориентироваться на собственную игру», — подытожил Месси.