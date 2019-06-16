Фан-зона в Санкт-Петербурге во время ЧМ-2018. Фото: Ирина Красько/Nevasport

Фан-зона в Санкт-Петербурге во время ЧМ-2018. Фото: Ирина Красько/Nevasport

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в России Алексей Сорокин сообщил, что во время турнира в Санкт-Петербурге будет работать фан-зона.

«Фан-зона в Петербурге точно будет, место уже отобрано — это Конюшенная площадь, — цитируют Сорокина «Известия». — Но в этом вопросе не хочется забегать вперед. Возможно, у нас будет ряд сюрпризов».

Специалист выразил надежду на то, что процедура получения виз будет упрощена хотя бы на организационном уровне. Сорокин отметил, что если Россия преодолеет групповой этап чемпионата, то точно проведет матч плей-офф не в Санкт-Петербурге, а в одной из стран Европы — поэтому фан-зона будет пользоваться популярностью у болельщиков.

Напомним, матчи чемпионата Европы будут проходить в 12 городах 11 стран Европы. Помимо Санкт-Петербурга, игра состоятся в Лондоне, Риме, Дублине, Мюнхене, Глазго, Бильбао, Амстердаме, Баку, Копенгагене, Будапеште и Бухаресте.