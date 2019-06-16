Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес прокомментировал победу над Аргентиной в матче первого тура группового этапа Кубка Америки. Игра проходила в Бразилии и завершилась со счётом 2:0.

«Мы сотворили историю, — заявил Хамес, слова которого приводит El Espectador. — После стольких лет мы снова победили Аргентину». Игрок признался, что команде пришлось приложить большие усилия, чтобы достичь своей цели. Футболист поздравил своих партнеров по команде и призвал не забывать о предстоящих матчах.

В составе победителей голами отметились Рохер Мартинес и Дуван Сапата, Хамес Родригес отдал результативную передачу.

На данный момент Колумбия лидирует в группе В, имея в своем активе три очка. В следующем матче команда встретится со сборной Катара, игра пройдёт 20 июня. В тот же день сборная Аргентины сыграет с Парагваем.