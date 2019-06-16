Нападающий мадридского «Реала» Лукас Васкес может покинуть команду в летнее трансферное окно. Также руководство мадридцев хочет отдать в аренду полузащитника Браима Диаса.

Как сообщает Marca, «Реал» выставил Васкеса на трансфер из-за прихода Эдена Азара: после того, как бельгиец пополнил состав, испанский форвард не сможет получать столько же игрового времени, сколько раньше. К тому же, клуб приобрел еще одного форварда — Родриго.

Несмотря на это, сам Васкес отметил, что хотел бы остаться в «Реале». Что касается Диаса, руководство мадридского клуба не готово расстаться с 19-летним футболистом насовсем, поэтому рассчитывает отдать его в аренду. Клуб заинтересован в том, чтобы в следующем сезоне хавбек имел возможность отыграть 40 матчей.