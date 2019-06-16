Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон, который покинул «Пари Сен-Жермен», рассказал, почему не захотел продлевать контракт с французским клубом.

«Я в поисках эмоций, — приводит слова Буффона Corriere dello Sport. — Если мне не хватает драйва, которого я ищу, я могу позволить себе поиграть ещё год«. Вратарь пояснил, что еще пят месяцев назад руководство «ПСЖ» сообщило, что в новом сезоне он получит место второго голкипера. Игрок принял решение, что такой вариант его не устраивает.

Буффон добавил, что в 41 год у него вновь возникла потребность испытывать яркие эмоции от игры, так как они дают возможность почувствовать себя частью чего-то большего. Голкипер отметил, что получил несколько хороших предложений, но пока не определился с выбором. «Меня не беспокоит, что люди думают о моём решении продолжать», — подытожил футболист.