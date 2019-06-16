Российский фигурист Дмитрий Алиев провёл тренировку с чемпионом мира по брейк-дансу Асланом Ныровым. Занятие состоялось в рамках подготовки к сезону 2019/20.

Алиев принял участие в мастер-классе Нырова, который также известен под псевдонимом Bootuz. На своей странице в «Инстаграме» Алиев поделился кадрами с тренировки. «Мастер Класс от Аслана Нырова, — написал спортсмен под публикацией. — Получили крутой и новый опыт!»

Ныров является членом российской брейкинг-команды «Predatorz Crew», в составе которой стал чемпионом мира 2014 года на фестивале «Battle of the Year» в Германии.

Ранее Алиев рассказал, с каким проблемами столкнулся в минувшем сезоне. Фигурист заверил, что сейчас у неё всё в порядке и он готов к дальнейшей работе.