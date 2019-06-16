Аргентинский нападающий Лионель Месси получил удар по затылку в матче с Колумбией. Игра проходила в рамках первого тура группового этапа Кубка Америки, Колумбия одержала победу со счётом 2:0.

В дополнительное время между игроками возникла борьба за мяч, в результате чего Хефферсон Лерма случайно ударил Месси по затылку. Аргентинец, схватившись за голову, упал на газон, а колумбиец получил от арбитра желтую карточку.

Напомним, оба гола были забиты во втором тайме, в составе победителей отличились Рохер Мартинес и Дуван Сапата. Лерма стал автором результативной передачи.

Месси отметил, что, несмотря на поражение Аргентины, в матче были и положительные моменты. «Не время жаловаться, — заявил форвард, слова которого приводит Goal.com. — Мы должны смотреть в будущее и быть сосредоточенными на предстоящих играх».