Во время футбольного матча, проходящего в Бразилии, произошел забавный инцидент: голкипер вернулся в ворота после розыгрыша углового на мотоцикле.

В тот момент, когда команда готовилась разыграть стандарт, к бровке поля подъехал мотоциклист. После завершения эпизода вратарь, принимавший участие в розыгрыше, сел на заднее сиденье мотоциклиста и в считанные секунды добрался до своих ворот на противоположном конце поля.

O GOLEIRO INDO PRA ÁREA PRA FAZER UMA NO ESCANTEIO E VOLTANDO DE MOTO PRA NÃO TOMAR GOL

PELAMOR EU AMO O FUTEBOL DE VÁRZEA BR pic.twitter.com/Vc9qVeSnLY — Chora Minha Nega (@guip) June 15, 2019

Неизвестно, представляют ли играющие команды какую-либо Лигу. Скорее всего, матч прошел в бразильском городе Варзее, штат Риу-Гранди-ду-Норти.

Напомним, сейчас в Бразилии проходит Кубок Америки, который начался с сенсационного поражения сборной Аргентины от Колумбии. Команда Лионеля Месси пропустила два гола и не смогла забить ни одного. Таким образом, Колумбия возглавила группу В.