Российская теннисистка Вероника Кудерметова во время полуфинального матча турнира в Хертогенбосхе (Голландия) с американкой Элисон Риске нецензурно выругалась в адрес своего тренера Сергея Демёхина.

Спортсменка заявила, что тренер оказывает на неё давление. «Прошу, сиди спокойно, — заявила Кудерметова. — Не знаю, ты давишь как-то на меня». После этого теннисистка добавила, что хочет проиграть, и адресовала тренеру нецензурное слово.

Напомним, россиянка потерпела поражение и не смогла пробиться в финал соревнований. Игра завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:7 (5:7). За время матча Кудерметова подала десять подач навылет и не сделала ни одной двойной ошибки.

34-летний Демёхин является супругом Кудерметовой, он тренирует её с 14-летнего возраста.