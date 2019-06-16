Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной Колумбии Вильмар Барриос смог избежать серьёзной травмы в матче с Аргентиной.

Как сообщает El Tiempo, футболист сможет принять участие в следующем матче против Катара. Во время первого тура группового этапа Кубка Америки Барриос получил повреждение. После завершения встречи игрок прошел медицинское обследование, которое не выявило серьёзных травм.

Напомним, Колумбия сенсационно одержала победу со счётом 2:0. В составе победителей забитыми голами отметились Дуван Сапата и Рохер Мартинес. Барриос провел на поле все 90 минут, но не записал себе в актив результативные действия.

Сборная Аргентины впервые за 12 лет проиграла в основное время на Кубке Америки.