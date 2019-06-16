Алёна Савченко раскрыла пол будущего ребёнка

Немецкая фигуристка Алена Савченко раскрыла пол своего будущего ребёнка.

На своей странице в «Инстаграме» олимпийская чемпионка сообщила, что они с супругом ожидают девочку.

Напомним, о о беременности Савченко стало известно в апреле. Несмотря на то, что спортсменке уже 35 лет, она не исключает вероятности возвращения в спорт после рождения ребёнка. «Мой новый статус – это не повод, чтобы не вернуться на лед», — сказала фигуристка.

Алена Савченко завоевала золотую медаль в парном катании с Бруно Массо в Южной Корее, также она шестикратная чемпионка мира. До 2004 Савченко выступала за сборную Украины, с 2004 представляет Германию.