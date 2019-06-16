Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо прокомментировал информацию о том, что он до сих пор не подписал контракт с национальной федерацией лыжных гонок.

Срок подписания контракта истек еще 10 июня, однако стороны так и не достигли договоренности.

«Я играю с норвежской Федерацией лыжных видов спорта? — приводит слова норвежца VG. — Да меня даже не было на встречах с ними. Все вопросы на этот счёт задавайте моему отцу».

Напомним, отец Йоханнеса является его менеджером и занимается переговорами по новому соглашению. Он стремится добиться для сына самых лучших условий и уверен, что сможет достичь договоренности с федерацией. «Я абсолютно уверен, что мы должны прийти к единому мнению», — сказал он.

В минувшем сезоне Клэбо выиграл общий зачет Кубка мира.