17-летний российский биатлонист Артемий Хасанкаев погиб в республике Крым.

Об этом сообщает поисково-спасательный отряд Liza Alert. 15 июня Хасанкаев отошел от своей туристической группы и не вернулся. Спасательный отряд начал поиски спортсмена. После 10 утра 16 июня стало известно, что спортсмена нет в живых. «Найден. Погиб», — сообщили в Liza Alert.

17-летний Артемий Хасанкаев представлял Мурманскую область и входил в состав юношеской сборной России. Спортсмен принимал участие в чемпионате мира среди юниоров 2019 года в Осрблье и занял четырнадцатое место в индивидуальной гонке.

В сезоне 2018/10 Хасанкаев занял третье место юношеского рейтинга Союза биатлонистов России (СБР).

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