Руководство «Ливерпуля» отказалось продавать египетского нападающего Мохаммеда Салаха в «Реал» или «Ювентус».

Как сообщает Daily Mirror, оба клуба предлагали по 170 миллионов евро за трансфер футболиста. Однако в английском клубе не стали рассматривать эти предложения, так как сам 27-летний форвард выразил желание остаться в составе «Ливерпуля». Салах отказался от других вариантов продолжение карьеры, но «Реал» и «Ювентус» намерены возобновить попытки приобрести игрока следующим летом.

В минувшем сезоне Салах стал победителем Лиги чемпионов в составе «Ливерпуля», в финальном матче обыграв «Тоттенхэм». Египтянин отыграл 52 матча в сезоне, забил 27 голов и отдал тринадцать результативных передач.