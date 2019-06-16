Полузащитник итальянского «Лацио» и сборной Хорватии Милан Бадель попал в сферу интересов петербургского «Зенита».

Как сообщает Corriere dello Sport, «Зенит» вступил в борьбу за 30-летнего игрока, на которого также претендуют французский «Бордо» и турецкий «Фенербахче».

Стоит отметить, что «Зенит» уже рассматривал возможность приобретения Баделя летом 2018 года и прошлой зимой, однако трансфер так и не состоялся. Официальной причиной считалось то, что «Зенит» отказался от игрока из-за его возраста.

Бадель присоединился к составу «Лацио» летом 2018 года. До этого он защищал цвета «Фиорентины» и «Гамбурга», а также загребских «Динамо» и «Локомотива». Действующий контракт хавбека рассчитан до июля 2022 года.