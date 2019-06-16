Петербургский «Зенит» вошел в число претендентов на приобретение защитника «Наполи» Мариу Руя.

Как сообщает Tuttosport, в услугах игрока также заинтересованы «Милан», «Аталанта» и «Шальке-04».

28-летний защитник присоединился к составу «Наполи» летом 2017 года. Ранее он выступал за «Рому», «Эмполи», «Специю», «Губбио», «Парму» и «Фатиму». Действующий контракт футболиста с неапольским клубом действует до конца июня 2022 года.

В минувшем сезоне защитник принял участие в двадцати матчах итальянской Серии А, 17 из которых отыграл с первых минут. Португалец отметился одним забитым голом и одной результативной передачей.

Напомним, ранее стало известно, что «Зенит» поборется за полузащитника итальянского «Лацио» и сборной Хорватии Милана Баделя.