Нападающий петербургского«Зенита» Дмитрий Полоз находится в расположении «Ростова», который готовится к новому сезону в Ростове-на-Дону.

Об этом сообщает Sport24. Напомним, накануне стало известно, что Полоз, проведший сезон в составе «Рубина» на правах аренды, может покинуть петербургский клуб. Футболист может вернуться в «Ростов», за который выступал с 2012 по 2017 год, однако условия возможного перехода пока неясны.

В 27 матчах за «Рубин» в чемпионате России Полоз забил пять голов и сделал одну голевую передачу, а «Ростов» по итогам сезона занял девятое место в РПЛ.

Ожидалось, что нынешнем летом Полоз получит шанс в «Зените» — пройдет сборы и примет участие в контрольных матчах.