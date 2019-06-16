Футбольный клуб «Ливерпуль» поздравил главного тренера команды Юргена Клоппа с днем рождения. Сегодня, 16 июня, немецкому специалисту исполнилось 52 года.

Поздравление было опубликовано в официальном «Твиттере» «Ливерпуля». «С днем рождения, босс», — говорится в сообщении.

Напомним, Клопп стал главным тренером «Ливерпуля» в октябре 2015 года. За этот период ему удалось трижды вывести английский клуб в финал еврокубков. В 2016-м году его команда уступила «Севилье», в 2018-м — «Реалу». В сезоне 2018/19 «Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов, в финале обыграв «Тоттенхэм Хотспур». В полуфинале англичане выбили из борьбы «Барселону». Выигранный трофей стал для Клоппа первым за время работы в «Ливерпуле».

В чемпионате Англии команда заняла второе место, пропустив вперёд «Манчестер Сити».