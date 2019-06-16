Российская фигуристка Бетина Попова, выступающая в танцах на льду с Сергеем Мозговым, поделилась фотографиями с отпуска.

Спортсменка отдыхает на Кипре. На своей странице в «Инстаграме» она показала, как моет машину, раздевшись до купальника. «Мойка машин по индивидуальному заказу. Писать в директ, — написала Попова под публикацией. — Жаль, в Москве машину так легко не помыть».

Напомним, что Попова и Мозгов в прошедшем сезоне заняли четвертое место на чемпионате России. Танцевальный дуэт занимает 29-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев. Ранее фигуристы определились с музыкой для произвольного танца на новый сезон. Дуэт будет выступать под знаменитую «Богемскую рапсодию» группы Queen.