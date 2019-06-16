Главный тренер «Сочи» Александр Точилин рассказал, что бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов находится на просмотре в клубе.

По словам Точилина, Билялетдинов пока находится на просмотре, и какие-то выводы делать рано. Тренер, слова которого приводит «Чемпионат», отметил, что у «Сочи» впереди будут две контрольные игры, после них тренерский штаб команды будет что-то решать.

Ранее спортивный директор «Сочи» Андрей Орлов оценил вероятность перехода в стан новичка РПЛ полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова. Слова специалиста цитирует официальный «Твиттер» команды.

Также ранее сообщалось, что футбольный клуб «Сочи» готов предложить контракт полузащитнику «Локомотива» Игорю Денисову, однако в конце мая игрок объявил о завершении карьеры.