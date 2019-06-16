Голкипер петербургского «Зенита» Юрий Лодыгин рассказал, что уйдет из команды и поделился эмоциями от прошедшего сезона.

По словам Лодыгина, летом 2018-го он общался с «Зенитом» по поводу продления, но потом он размышлял и решил, что надо что-то менять. По этой причине игрок и клуб не продлевали контракт, и, отметил футболист, скорее всего, так и будет, Лодыгин станет свободным агентом. Вратарь добавил, что варианты у него сейчас есть, но он не хотел бы их обсуждать. Самое главное для голкипера — перейти туда, где он будет получать игровое время.

«В Греции у меня не было достаточно игрового времени, и тогда я еще раз убедился, что просто так сидеть и получать зарплату я не могу. Я начинаю с ума сходить. Если даже будет средний клуб в Европе, конечно, я поеду туда играть, получать удовольствие и стремиться к чему-то большему, чем зарплата какая-то, потому что я еще раз понял, что это точно не мое», — сказал Лодыгин, слова которого приводит Sport24.

Ранее Лодыгин, выступавший в прошлом сезоне за «Олимпиакос», признался, что не хочет возвращаться в «Зенит».