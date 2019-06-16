Бывший главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри официально стал наставником туринского «Ювентуса».

Об этом на официальном сайте объявил итальянский клуб. Отмечается, что соглашение 60-летнего тренера со «Стартой синьорой» будет действовать до 30 июня 2022 года.

Напомним, Сарри сменил на этом посту Массимилиано Аллегри, который возглавлял «Ювентус» с 2014 по 2019 год.

Ранее сообщалось, что, по данным английских СМИ, зарплата Сарри в «Ювентусе» составит 6,2 млн фунтов стерлингов в год.

Сарри принял «Челси» летом 2018 года. Под его руководством столичная команда в минувшем сезоне заняла третье место в АПЛ, дошла до финала Кубка лиги и победила в Лиге Европы — финале «Челси» обыграл лондонский «Арсенал» со счетом 4:1.