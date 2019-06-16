Лэмпард согласился возглавить «Челси» благодаря Абрамовичу

Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард в скором времени станет наставником лондонского «Челси».

Об этом сообщает The Times. По информации источника, молодой тренер принял такой решение после согласия владельца клуба Романа Абрамовича гарантировать Лэмпарду контракт минимум на два сезона.

Ранее СМИ сообщали, что «Челси» заплатит «Дерби» четыре миллиона фунтов компенсации за тренера.

Также известно, что руководство «Дерби Каунти» не хочет, чтобы тренер покидал команду ради работы в лондонском «Челси«, поэтому начало переговоры со специалистом по продлению контракта. Нынешнее соглашение с Лэмпардом действует еще два сезона — до 2021 года.