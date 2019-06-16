Отец Динияра Билялетдинова и футбольный тренер Ринат Билялетдинов прокомментировал новость о просмотре его сына в «Сочи».

По словам Билялетдинова-старшего, он сам вчера только узнал о «Сочи», и для него новость, что сын туда полетел, захотел продолжить карьеру.

«Правда, слово «просмотр» для меня звучит как-то… Одно дело оценить состояние игрока, а смотрины больше относятся к молодым, не слишком известным футболистам», сказал Билялетдинов, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист считает, что еще нужно понять, кто кого просматривает.

Ранее главный тренер «Сочи» Александр Точилин рассказал, что бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов находится на просмотре в клубе. По словам Точилина, Билялетдинов какие-то выводы делать рано. Тренер отметил, что у «Сочи» впереди будут две контрольные игры, после них тренерский штаб команды будет что-то решать.